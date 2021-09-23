بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة مساءً لى المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة يوم الغد على المناطق الساحلية من الخمس إلى مصراتة يتخللها هطول أمطار خفيفة.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-31) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (36-38) مْ على الخليج – اجدابيا– جالو والجغبوب ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:03).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:56).