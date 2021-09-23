الخارجية القبرصية تؤكد حرصها على دعم العلاقات مع ليبيا 

نيويورك 23 سبتمبر 2021 (وال) _ التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس .

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية ، كما تم تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تتعلق بحوض البحر المتوسط، حيث تحدثت الوزير في بداية اللقاء عن تطلع ليبيا لتنمية وتطوير علاقات التعاون مع قبرص وبما يخدم المصالح المشتركة

وأشارت إلى تعيين سفير لليبيا لدى قبرص تأكيدا لهذا التوجه، كما قدمت المنقوش لمحة عن تطور الوضع السياسي في ليبيا والمسار الديموقراطي الذي يقود لانتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة، داعية السيد خريستودوليديس لزيارة ليبيا .

من جانبه، أكد الوزير القبرصي على حرص بلاده على بناء علاقات تعاون مثمر مع ليبيا ، وتقديم كل ما يطلب منها في هذا الشأن، مبديا إستعداد قبرص للمساهمة في مواجهة ” كوفيد – 19 ” بإرسال اللقاحات إلى ليبيا، و الإستعداد لتخصيص منح دراسية للطلبة الليبيين في المؤسسات التعليمية بقبرص. (وال _ نيويورك) ع م / ه ع

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