وزير الخارجية الأمريكي: ندعم استمرار العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات جنيف

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكلن دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات جنيف.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، إن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكلن، أكد لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش اجتماع (مبادرة السلام الليبية) في نيويورك، دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، من كافة الأراضي الليبية.