إيتاميل رادار: تركيا تُسيّر جسراً جوياً باتجاه قاعدة الوطية

رصد موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي المختص برصد الحركة الجوية، تسيير تركيا لطائرتين عسكريتين باتجاه قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد.

وأوضح الموقع أن الطائرتين التابعتين للقوات الجوية التركية انطلقت إحداهما وهي من نوع Airbus A400M من مدينة قيصري التركية، بينما انطلقت الطائرة الثانية من مطار إسطنبول (reg. 17-0080 – callign TUAF221)، حيث قصدتا قاعدة الوطية الخاضعة للنفوذ التركي.

يُشار إلى أن السلطات التركية رفعت من وتيرة رحلات طيرانها العسكري باتجاه قاعدة الوطية في ما يبدو أنه جسر جوي عسكري، في تحدٍ للقرارات الأممية التي تفرض حظراً على توريد الأسلحة للبلاد الخاضعة للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تطرح أسئلة عن جدية تركيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعهداتها بسحب قواتها ومرتزقتها من البلاد.

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