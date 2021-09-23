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دعوة إيطالية إلى اتفاق الأطراف الليبية بشأن الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى ضرورة العمل على أن تتوصل الأطراف الليبية المختلفة، إلى اتفاق بشأن الانتخابات، بعد أن سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة.

وأشار “دي مايو”، في كلمةٍ له على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجري أعمالها بمدينة نيويورك الأمريكية؛ إلى أن الانتخابات تزداد أهميتها، خاصةً في ظلّ خطر الانزلاق ووقوع أعمال عنف وعدم استقرار .

يُشار إلى أن “دي مايو” دعا، في وقتٍ سابقٍ، إلى ضرورة التقيد التام بوقف إطلاق النار وانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مؤكدًا دعم بلاده لاستقرار ليبيا والالتزام بالتعاون مع حكومة “الدبيبة” في هذا الشأن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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