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المنفي وأردوغان يبحثان آخر المستجدات السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

واستعرض المنفي وأردوغان خلال الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التركي بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش” وزير الدفاع التركي خلوصي أكار العمل على تفعيل المصالحة الوطنية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تنفيذ جميع مخرجات مؤتمر جنيف، إضافة لمناقشة عدد من القضايا، ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية، بين البلدين.

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