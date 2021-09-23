التواتي العيضة: الجنسية الليبية خطّ أحمر ولا نسمح بمنحها لكل من هب ودب

أكد التواتي العيضة، عضو ما يعرف بـ«المؤتمر الوطني العام» سابقاً، أن الجنسية الليبية خطّ أحمر ولا نسمح بمنحها لكل من هب ودب، بحسب وصفه. وقال العيضة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يمكن للسيد دبيبة أن يمنح مبالغ مالية للشباب من أجل الزواج وهذا عمل صالح ويمكن له منحهم القروض أيضاً وهذا عمل ممتاز ونشجعه عليه”، على حد قوله.

وأضاف “يمكن للسيد دبيبة التعاقد مع الشركات سواء الأجنبية أو الدبيبية وحتى بتجاوز القانون في الدولة التي لا احترام فيها لا للقانون ولا للأعراف”، وفقا لتعبيره.

وتابع “لكن لا يمكن أن نسمح للدبيبة وسط هذا الهرج والمرج أن يمنح الجنسيات لكل من هب ودب في هذه الأرض المستباحة”، بحسب حديثه.

واستطرد “نقول للدبيبة احذر ولا يغرنك الغرور فهذا خط أحمر ولن نسمح لك بتجاوزه. فأهدئ يا أسد”، على حد وصفه.