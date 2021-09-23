” المنقوش ” تواصل حشد الدعم الدولي لمبادرة “استقرار ليبيا”

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على أهمية دعم مبادرة “استقرار ليبيا”، والتي تعتزم الحكومة تنظيم مؤتمر دولي بشأنها في أكتوبر القادم.

وأوضحت “المنقوش”، خلال لقائها وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ أن مبادرة “استقرار ليبيا”، التي أطلقتها الحكومة في يونيو الماضي؛ ستُساهم في دعم الأمن في البلاد، وتوفير بيئة مناسبة لدعم الانتخابات.

من جانبها، شددت “ويلميس” على دعم بلادها للمسار السياسي ، وجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، والذي يعزز الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، على حد تعبيرها .

يُشار إلى أن ليبيا ستستضيف، في 21 أكتوبر المقبل، مؤتمرًا دوليًا على المستوى الوزاري في العاصمة طرابلس؛ لبحث مبادرة استقرار ليبيا والتي كان “الدبيبة” قد أعلن عنها في مؤتمر “برلين 2”.

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