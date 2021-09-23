البشتي: من يقدر يحوّل “الكبير” أو “صنع الله” من منصبيهما؟

انتقد عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي الليبي، كلًا من الصديق الكبير ومصطفى صنع الله، معتبرًا أن استمرارهما في منصبيهما حتى الآن قد يوحي بأن المصرف المركزي ومؤسسة النفط صارا ملكية خاصة لهما. وتساءل «البشتي»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: “من يقدر يحوّل «الكبير » أو «صنع الله» من منصبيهما واستبدالهما بشخصين آخرين”.

واستطرد؛ “أم أنه لا يوجد أحد بكفاءتهما ، أم أن المصرف المركزي ومؤسسة النفط مكتوبان باسمهما أو ملك لهما!!”، على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كان قد أصدر قراراً بسحب القرار الصادر من وزير النفط والغاز محمد عون رقم 35 لسنة 2021، والقاضي بإيقاف رئيس المؤسسة النفطية مصطفى صنع الله عن العمل وإحالته للجنة تحقيق. وكان القرار المذكور صدر في ظل خلاف حاد نشب بين “صنع الله وعون”، على خلفية مطالبة الأخير بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي دفع الحكومة لدعوتهما لاجتماع تصالحي برئاسة الدبيبة لاحتواء الخلاف الذي يُهدد الصناعة النفطية في البلاد، بحسب وسائل إعلام تابعة للحكومة.