المبشر يدعو إلى حوار داخلي لحل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

23 September, 2021

دعا رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، جميع الفاعلين في المجتمع الليبي من الأكاديميين، والشخصيات الاجتماعية الفاعلة، والشباب، إلى عقد حوار حقيقي داخل البلاد تطرح فيه كل الحلول الممكنة ويكون حجر أساس في الذهاب للاستقرار النابع من القاعدة الحقيقية لليبيين، كـ”ميثاق حرابي جديد” بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وقال المبشر في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “بعد التجاذبات الأخيرة جعلت غالبية الليبيين يعتقدون أن الاجسام التي كانت سبباً في المشاكل فشلت حتى الآن في أن تكون جزءً من الحل… نعم الأمر صعب، نعم أن الأطراف الدولية متمكنة والقرار المحلي مسلوب، لكن نحن نثق في هذه الأمة بكل أطيافها من الحدود إلى الحدود أنها قادرة. وأرجوا أن لا تكون صرخة في وادي، في اعتقادنا أن لا حل الا بحوار جاد وصريح وبالداخل بين المتضررين الحقيقيين، والعقلاء الصادقين الذين يقدمون مصلحة الجميع على فئة أو فريق. الوطن يبنى بمصارحة حقيقية وعدالة ناجزه، لا على المناكفات والحروب والجماجم. عاش وطني وعاش أهله بخير وسلام وحب”.