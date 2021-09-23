«مكافحة الأمراض»: 1006 إصابات جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 1712 مصابًا، في حين تُوفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 18.5% من إجمالي 5430 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4424 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 335 ألفًا و55 حالة، منها 78 ألفًا و23 نشطة، و252 ألفًا و463 متعافى، و4569 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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