“شكشك” يبحث مع “التعليم” مشاكل المركز الوطني للامتحانات

دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة تأخر صرف المرتبات والمستحقات المالية لموظفي المركز الوطني للامتحانات.

جاء ذلك خلال لقاء “شكشك” وزير التربية والتعليم موسى المقريف، واستعرض الجانبان فيه عملية التصحيح الإلكتروني بالمركز الوطني للامتحانات، وناقشا الحلول والإجراءات اللازمة لتحسين الظروف التي يعمل بها موظفو المركز.

وأشاد “شكشك” بالنظام الإلكتروني وقاعدة البيانات المركزية التي استحدثتها الوزارة، ومكّنت من إتمام العمليات كافة المتعلقة بالطالب بصورة آلية، بما ينعكس على تطوير الأداء والتمكين من التخطيط الاستراتيجي بصورة علمية، وفق بيان الديوان.

يُشار إلى أن ديوان المحاسبة حثّ الجهات العامة على إنشاء وتطوير المنظومات الإلكترونية، والتي عدّها الحلّ الأمثل للإشكاليات كافة التي تُواجه الدولة من حيث التخطيط وتوظيف الأموال.

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