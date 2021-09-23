مؤكدة توفر الوقود..البريقة تطالب المواطنين عدم الانجرار خلف الإشاعة

أخبارليبيا24

جددت شركة البريقة لتسويق النفط مطالبتها للمواطنين بعدم الانجرار خلف الإشاعة التي لا مصدر لها بخصوص نقص الوقود.

وأكدت الشركة في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن عمليات التزويد و التوزيع مستمرة وبشكل طبيعي.

وأوضحت أنه تم الاتفاق وبالتنسيق مع شركات التوزيع على تسمية عدد من المحطات للعمل 7/24 ساعة لتقديم خدماتها للمواطنين من أجل إنهاء الازدحام غير المبرر.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط إلى توفر الوقود لدى الشركة، إضافة إلى أن العمل بمستودعاتها يسير بشكل طبيعي وبدون عراقيل.

وناشدت الشركة المواطنين التحلي بالمسؤولية و عدم الانجرار خلف الاشاعة التي لا مصدر لها، مؤكدة سعيها للقضاء على مختنق الازدحام على محطات الوقود.