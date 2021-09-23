الشركسي: سحب الثقة من حكومة الدبيبة لن يؤثر على الانتخابات ويجب عقد جلسة طارئة للملتقى

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة، سيُربك المشهد، لكنه لن يؤثر في الانتخابات.
وأشار الشركسي في تصريحات عبر منصة “فواصل”، إلى أن كل ما يتردد بأن سحب الثقة سيُعطل الانتخابات هي دعاوى غير صحيحة.
وأفاد بأن حتمية انتخابات ديسمبر البرلمانية والرئاسية لا تزال قائمة، والحكومة لم تكن تعمل مع الانتخابات بل ضدها.
ولفت إلى أن ما تحتاجه البلاد حاليًا، هو عقد جلسة طارئة للملتقى للنظر في الأمر وتدارك ما حصل، منوهًا إلى أن حكومة الدبيبة لم يكن لديها منهجية واضحة، ودخلت منذ بدايتها في مساومات حذرناها منها.
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