الشركسي: سحب الثقة من حكومة الدبيبة لن يؤثر على الانتخابات ويجب عقد جلسة طارئة للملتقى

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن قرار سحب الثقة ‏من حكومة الوحدة المؤقتة، سيُربك ‏المشهد، لكنه لن يؤثر في ‏الانتخابات.‏

وأشار الشركسي في تصريحات عبر ‏منصة “فواصل”، إلى أن كل ‏ما يتردد بأن سحب الثقة سيُعطل الانتخابات هي دعاوى ‏غير ‏صحيحة.‏

وأفاد بأن حتمية انتخابات ديسمبر البرلمانية والرئاسية لا تزال ‏قائمة، ‏والحكومة لم تكن تعمل مع الانتخابات بل ضدها.‏

ولفت إلى أن ما تحتاجه البلاد حاليًا، هو عقد جلسة طارئة للملتقى ‏للنظر في الأمر ‏وتدارك ما حصل، منوهًا إلى أن حكومة الدبيبة لم ‏يكن لديها منهجية واضحة، ودخلت منذ بدايتها ‏في مساومات ‏حذرناها منها.‏

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