«مكافحة الأمراض» يأذن بإعطاء «أسترازينيكا» كجرعة ثانية للمطعمين بـ«سبوتنيك في»

أذن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعطاء لقاح «أسترازينيكا» كجرعة ثانية للذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك في»، على أن يكون مضى على الجرعة الأولى ثلاثة أشهر على الأقل.

جاء ذلك في خطاب مدير عام المركز حيدر السائح إلى المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد بالبلديات، والذي حمل رقم 2506، وصادر بتاريخ اليوم، الخميس.

وأشار الخطاب إلى إمكانية تطعيم المرأة المرضعة بأي نوع من الطعوم المضادة لـ«كورونا» المتوفرة حاليًا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1006 إصابات جديدة بالفيروس أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى 335 ألفًا و55 حالة، منها 78 ألفًا و23 نشطة، و252 ألفًا و463 متعافى، و4569 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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