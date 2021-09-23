تونس تحذر من تضارب المصالح الدولية في ليبيا

جدّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حرص بلاده على مواصلة الانخراط الفاعل والبنّاء في الجهود الأمميّة والدوليّة؛ لدعم مسار التسوية السلمية في ليبيا.

وأكد “الجرندي”، خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى حول مسار السلام في ليبيا عُقد بنيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ على أهميّة دور دول الجوار في دعم ليبيا خلال هذه المرحلة المفصليّة من تاريخها، بعيدًا عن أيّ تدخلات في شؤونها الداخليّة، وفي كنف احترام سيادتها ووحدتها وسلامتها الترابية، وفق بيان الخارجية التونسية.

وحذّر “الجرندي” من خطورة المصالح الدوليّة المتضاربة في ليبيا والتي من شأنها الإبقاء على حالة عدم استقرار، داعيًا إلى مضاعفة الجهود الاقليمية والدوليّة؛ من أجل دعم التوصل إلى حلّ سلميّ دائم، يُعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها.

يُشار إلى أن مؤتمر “استقرار ليبيا”، الذي عُقد بنيويورك شهد مشاركةً واسعةً من قبل وزراء خارجيّة دول الجوار الليبي والفاعلين الإقليميين ، بالإضافة إلى وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيّة، حيث تركز الاجتماع على سبل دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا.

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