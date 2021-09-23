النمر: تحريض الدبيبة للانقلاب على النواب “كبيرة الكبائر”

أخبارليبيا24

وصف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي بالقاسم النمر تحريض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للناس على البرلمان ودعوتهم للخروج للشارع لإسقاطه بأنه كبيرة الكبائر.

وقال النمر في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”رغم اعتراضي العلني على توقيت قرار مجلس النواب وخوفي من تداعياته المنتظرة إلا أن كبيرة الكبائر تحريض الدبيبة للناس على البرلمان ودعوتهم للخروج للشارع لإسقاطه”.

وأضاف عضو الملتقى :”هذا الفعل انقلاب على أعلى سلطه تشريعيه بالبلاد اتفقنا معها أم اختلفنا من مجرد موظف عام كبير غير منتخب مباشرة من الشعب ويخضع لرقابتها ويستغل وظيفته”.

وتابع النمر :”سياسة الرشاوي وشراء الذمم من تونس إلى جنيف إلى سرت إلى الآن لن تؤدي إلا لتدمير منظومة القيم وإغراق هذا البلد في مستنقع الفساد الذي عم وطم”.

وأكد أن كل من يستجيب لهذا التحريض إنما يشارك في تداعياته والأولى به الخروج للشارع للمطالبة بالانتخابات في موعدها لإنهاء النزاع حول شرعية المؤسسات السياسية وتوفير الضمانات اللازمة لنزاهتها.