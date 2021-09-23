وكيل وزارة الشباب يدعوا للمظاهرة لإسقاط البرلمان

دعا وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة أحمد الكاتب، الشباب للمظاهرة لإسقاط البرلمان.

الكاتب، وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك، قال: “نداء الشباب الوطنيين الخلص.. استجابة لأصوات الشباب الوطني لدعم عودة الحياة والاستقرار والتنمية والحفاظ على المكتسبات من مبادرات الحكومة الموجهة للشباب من أجل مستقبل واعد، فإن المكونات الشبابية وعموم الشباب بالمجالس المحلية للشباب (الحاضنة الوطنية الجامعة) من مختلف البلديات على موعد وفاء للوطن يوم الجمعة 24 سبتمبر بميدان الشهداء بمدينة طرابلس على تمام الساعة الخامسة مساءً”.

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