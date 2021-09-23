المنفي يجتمع مع أردوغان في نيويورك

العنوان-نيويورك

التقى، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الجانبان بحثا المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وأضافت وهيبة، أن المنفي وأردوغان، ناقشا تفعيل المصالحة الوطنية، والتأكيد على أهمية تنفيذ جميع مخرجات جنيف.

يأتي ذلك، فيما تواصل تركيا إرسال طائراتها العسكرية إلى غرب ليبيا، في خرق صريح لمخرجات جنيف وقرارات مجلس الأمن بشأن التدخل العسكري الدولي في البلاد.