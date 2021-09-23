“المنفي وأردوغان” يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه الرئيس التركي رجب أردوغان؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في 24 ديسمبر القادم .

وشهد اللقاء مناقشة تفعيل المصالحة الوطنية إلى جانب تأكيد الجانبين على أهمية التقيد بتنفيذ جميع مخرجات مؤتمر جينيف، إضافةً إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبيْن.

وحضرت اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؛ وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار .

يُشار إلى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، عبّر لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي بينهما، في وقتٍ سابقٍ، عن دعم تركيا له، بعد سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة.

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