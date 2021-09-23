بوريطة: إجراء الانتخابات الليبية في موعدها هو الحل الوحيد للأزمة

أخبار ليبيا 24

شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بليبيا في 24 ديسمبر المقبل هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة.

بوريطة أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن أزمة الشرعية في ليبيا وازدواجية وتعدد المؤسسات لا يمكن حلها إلا من خلال تمرين ديمقراطي يشارك فيه الليبيون، وفق تعبيره.

وقال بوريطة إن هناك تقدما في الشروط الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية، منها المرجعيات القانونية والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدعم الدولي للمسار الانتخابي، مؤكدا ضرورة توافق الليبيين والتفاف كل المؤسسات حول هذه المرجعيات حتى تتم العملية في أحسن الظروف.

وأوضح الوزير المغربي أن استقرار المؤسسات التنفيذية الناتجة عن الحوار السياسي ضروري بدوره لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في إطار الأجندة والتواريخ المحددة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق المتطلبات اليومية للمواطنين إلا من خلال جهاز تنفيذي مستقر ومنبثق عن الحوار السياسي وفق قوله.