التعاون والتنسيق المستمر في الجانب الإنساني على طاولة مباحثات العقوري وغانيون

اجتمع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، الخميس، بمساعد الأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة جورجيت غانيون.

العقوري، وفي اللقاء الذي عُقد بمقر البعثة في مدينة بنغازي، بحث مع غانيون سُبل توفير دعم العمل الإنساني.

وأكد حرص لجنة الخارجية على متابعة ملف الاستجابة الإنسانية ودعم الفئات الهشة وحلحلة أي عراقيل تواجه ذلك الملف، مضيفا بأن “بعض المواضيع أصبح لها الأولوية مثل محاربة الفقر والتلوث ودعم الطفولة”.

وطالب العقوري غنيون بتعاون البعثة وتقديم تقرير شامل يتضمن القيم المالية والتوزيع الجغرافي لمشاريع وكالات الأمم المتحدة المختلفة في ليبيا وذلك في إطار عمل البرلمان في المتابعة وتقييم تلك المشاريع .

وجدد العقوري الرغبة في الاستفادة من خبرات وكالات الأمم المتحدة المختلفة لرفع قدرات المؤسسات الليبية.

بدورها أكدت غانيون حرص البعثة على التعاون والتنسيق المستمر في الجانب الإنساني .

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