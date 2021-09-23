طقس ليبيا .. اعتدال الحرارة ورياح نشطة على غالبية المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية باعتدال في درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال خاصةً الشمال الشرقي، مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة يوم الغد على المناطق الساحلية من الخمس حتى مصراتة يتخللها هطول أمطار خفيفة ،فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في المساء على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 31 إلى 34 درجة مئوية، على غالبية المناطق.

أمّا فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على بعض الجبل الأخضر وأقصى الساحل مع فرصة لهطول أمطار خفيفة ،فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و 31 درجة مئوية على الساحل، وما بين 36 و 38 درجة مئوية على مناطق الخليج واجدابيا وجالو والجغبوب، وتسجّل انخفاضًا، الجمعة.

وتكون السماء صافيةً مع ظهور بعض السحب بها على مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه ، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية.

وتكون السماء صافيةً بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة ، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية.

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