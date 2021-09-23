أبو توتة: لماذا لا تقدم نقابتا «المحامين» و«هيئة التدريس» أحد أعضائها كمرشح للرئاسة؟

علق رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة، على تدوينة المحامي محمد العلاقي التي علق خلالها على الانتخابات الرئاسية، مقدمًا اقتراحًا لنقابة المحامين ونقابة أعضاء هيئة التدريس.

وقال «أبوتوتة» في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، “في تدوينة للأستاذ المحامي المتميز محمد العلاقي يقول «إن المقادير تجعل العي ( المتلعثم في الكلام) خطيبا»، إشارة منه إلى الانتخابات الرئاسية”.

وتابع؛ “فقفز إلى ذهني الاقتراح التالي: لماذا لا تساهم نقابة المحامين وكذا نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بتقديم ودعم أحد أعضائها كمرشح للرئاسة”، معقبًا “لاسيما أن هاتين النقابتين تضمان خيرة الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون الدولة باقتدار”.

وختم منشوره مطالبًا متابعيه “بمناقشة هذا الاقتراح بموضوعية وتجرد بعيدا عن العواطف”.