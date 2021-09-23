الولايات المتحدة: ندعم خروج المرتزقة من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم بلاده لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية قوله خلال اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة استضافته فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وحضر الاجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في عملية برلين، بالإضافة إلى جيران ليبيا الإقليميين وممثلين عن الأمم المتحدة

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له عن وزير الخارجية تأكيده على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي الذي تم الاتفاق عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بما في ذلك خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وبدون تدخلات أجنبية وشدد على دعم الولايات المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر وحث القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني.

وشدد الوزير على دعم الولايات المتحدة لتجديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بغرض توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، كما شدد على ضرورة تأمين وصول للبعثة بدون عوائق.