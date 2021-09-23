«الصحة»: تزويد المنطقة الشرقية بتجهيزات خاصة بمختبرات «كورونا»

تسلمت غرفة الطوارئ الصحية بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية تجهيزات خاصة بمختبرات «كوفيد- 19» قادمة من مركز البحوث والتقنيات الحيوية.

وشملت التجهيزات والتي سيشرع في توزيعها على 15 مختبرا بالمنطقة الشرقية؛ مواد تشغيل لـ70 ألف اختبار، و70 ألف مسحة، وخمس معامل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وفق بيان صدر، الخميس، عن وزارة الصحة.

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وحتى الأربعاء، وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» إلى 335 ألفًا و55 حالة، منها 78 ألفًا و23 نشطة، و252 ألفًا و463 متعافى، و4569 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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