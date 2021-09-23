العيضة لـ الدبيبة: اهدأ يا أسد.. الجنسية الليبية خط أحمر

العنوان-الكفرة

شدد، النائب الأسبق بالمؤتمر الوطني العام عن الكفرة، التواتي العيضة، على أن الجنسية الليبية أحمر ولا يجب منحها لكل من “هب ودب” على حد قوله.

وقال العيضة، في تدوينة على فيسبوك: “يمكن للسيد الدبيبة أن يمنح مبالغ مالية للشباب من أجل الزواج وهذا عمل صالح ويمكن له منحهم القروض أيضا وهذا عمل ممتاز ونشجعه عليه”.

وأضاف: “يمكن للسيد الدبيبة التعاقد مع الشركات سواء الأجنبية أو “الدبيبية” وحتى بتجاوز القانون في الدولة التي لا احترام فيها لا للقانون ولا للأعراف”.

وتابع: “لكن لا يمكن أن نسمح للدبيبة وسط هذا الهرج والمرج أن يمنح الجنسيات لكل من هب ودب في هذه الأرض المستباحة!”.

وقال العيضة: “نقول للدبيبة احذر ولا يغرنك الغرور، فهذا خط أحمر ولن نسمح لك بتجاوزه؛ فاهدأ يا أسد”.

يأتي ذلك، على خلفية مطالبة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بضرورة معالجة ملف الجنسية الليبية في الجنوب الليبي، وذلك خلال لقائه مع وفد مع الطوارق، الأيام الماضية.