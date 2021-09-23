مصدر لـ”218″: سجال “تركي أمريكي” بشأن ليبيا

خاص| 218

كشف مصدر لـ”218″ كواليس اللقاءات الفنية التي عقدها الوفد التركي، بقيادة مسؤولي وزارتيْ الخارجية والدفاع، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن ليبيا، وتنسيق الرؤى حول جدول انسحاب القوات الأجنبية، ومراقبة التطورات في ظل ورود إنذارات ساخنة عن نشاط غير اعتيادي لـ”القاعدة” و”داعش”.

وأجرى الوفد التركي مباحثاتٍ مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، تخللها سجالٌ حول الفهم الأمريكي للتواجد التركي في ليبيا، وركّز الجانب التركي على الترويج لفكرة أن تواجده في ليبيا صمام أمان لكل دول الناتو، وأن التواجد في المياه الإقليمية ساهم في الحدّ من الهجرة وتهريب السلاح والنفط.

وساد نوعٌ من التفاهم والانسجام خلال اجتماع الوفد التركي مع نظيره الإيطالي، حيث تطابقت رؤى الطرفان بأن القوات التركية في طرابلس والوطية والخُمس تخضع إلى تفاهمات البعثة الإيطالية في مصراتة نفسه، وأنهما متواجدتان في ليبيا كضرورة مُلحّة تفرضها ظروف أمنية، استنادًا لاتفاقيات رسمية.

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