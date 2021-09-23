الجيش الإلكتروني للإخوان يحرض ضد النواب ويدعو للتظاهر لإسقاطه

أخبار ليبيا 24

بعد أيام قليلة من إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بدأت جماعة الإخوان الإرهابية حشد أنصارها في الشوارع لرفض القرار والضغط على النواب للتراجع عن القرار، وفي هذا الصدد بدأت لجان الإخوان الإلكترونية، تطالب بالنزول في مظاهرات لرفض القرار.

وأطلقت مجموعات إخوانية على تويتر، هاشتاج “جمعة إسقاط البرلمان” لحشد المواطنين للتظاهر في المنطقة الغربية.

وبالأمس تظاهر عدد من المنتمين للجماعة في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالقرار، لكن المثير في الأمر أن المتظاهرين الإخوان كانوا يهتفون باسم الرئيس التركي رجب أردوغان .

وأثار هذا الهتاف حفيظة الكثيرين حتى من معارضي قرار البرلمان الخاص بسحب الثقة، مؤكدين أن الجماعة مصرة على تمرير أجندتها العميلة لأنقرة في كل حدث سياسي، وفرض الوجود التركي وأجندة أنقرة على الليبيين رغما عنهم.

وترى الجماعة أن وجودها في السلطة لن يكون بيد الشعب الليبي، كون الغالبية من الجماهير ترفضهم، ولمست فشل مشروعهم السياسي خلال السنوات العشر الماضية، لذا يحرص التنظيم المتطرف على بقاء الاحتلال التركي في المنطقة الغربية، كونه الضامن الوحيد لبقائهم في السلطة عبر مخطط الفوضى وتسليم مقاليد الحكم لقادة الميليشيات.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد أكد أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين للجلسة.

وجرت عملية التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابق.

يشار إلى أن هذه ليس المرة الأولى التي تدعو فيها الجماعة أنصارها للتظاهر ضد مجلس النواب فسبق وأن دعت لجانها أكثر من مرة لكن دون جدوى، ولن يستجيب لهذه الدعوات إلا أتباع الجماعة فقط.