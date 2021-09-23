رئيس البرلمان يبحث مع حكماء البراعصة التطورات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وفد من قبيلة البراعصة ضم عدداً من مشائخ وأعيان وحكماء وشباب البراعصة، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس مجلس النواب ووفد قبيلة البراعصة أكدوا خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء في مدينة القبة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها في 24 ديسمبر 2021م.

كما أكد وفد قبيلة البراعصة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعمهم لمجلس النواب كونه السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي .