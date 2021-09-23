“البريقة”: 14 محطة تعمل للحدّ من أزمة الوقود في طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تسمية 14 محطةً للتزوّد بالوقود، وذلك للعمل طيلة 24 ساعة على مدار الأسبوع، في مسعى منها للحدّ من أزمة الازدحام على محطات الوقود بالعاصمة طرابلس.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدةً أن العمل في مستودعاتها يسير بشكل طبيعي، ودون عراقيل في ظلّ توفر الوقود بمستودعات الشركة، وفق بيانٍ لها.

يُذكر أن محطات الوقود بالعاصمة والمنطقة الوسطى تشهد ازدحامًا من قبل المواطنين بعد إقفال عددٍ كبيرٍ من المحطات أبوابها نتيجة نفاد الوقود، قبل أن تنفرج الأزمة، بشكل جزئي، في المنطقة الوسطى، مع وصول السفينة “أنوار أفريقيا” إلى ميناء مصراتة البحري.

ويحذر اقتصاديون من خطورة اعتماد ليبيا، بشكل كبير، على استيراد الوقود من الخارج وعدم تطوير الطاقة الإنتاجية الضعيفة للمصافي الوطنية، بالإضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي لهذه المادة في البلاد؛ الأمر الذي يهددّ بتكرار الأزمة، بشكل دوري.

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