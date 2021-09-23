مناقشات حول جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة

ناقش اجتماع عقد بإدارة التوعية والتواصل بمفوضية الانتخابات أنشطة وحدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقريرها التقييمي حول جاهزية مراكز الاقتراع ومدى استعدادها لاستقبالهم يوم الاقتراع، وذلك بحضور المسؤولين ذوي العلاقة.

واستعرض مسؤولو الوحدة أنشطتهم التدريبية التي أجريت بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في تونس، ومدنيتي طرابلس وبنغازي، بشأن تهيئة المراكز المخصصة، كما شددوا على ضرورة استكمال تجهيز المراكز بصورة عاجلة والعمل على إعداد مقترح لكيفية تسليم بطاقة الناخب للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في حال عدم تجهيزها.

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