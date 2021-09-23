الرئاسي يدعو البرلمان لإنجاز التشريعات اللازمة للعملية الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

دعا المجلس الرئاسي السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية في ليبيا.

وطالب المجلس الرئاسي في بيان له الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

وأكد المجلس الرئاسي “بشكل صريح وواضح على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية وتجدنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي والعمل على التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها وفق الاختصاات المسندة إليها بموجب الأحكام الدستورية والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار الليبي.

ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لاتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.