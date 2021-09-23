حملة تفتيشية موسعة على محاجر رأس اللفع بالعزيزية

أطلقت المؤسسة الوطنية للتعدين، الثلاثاء، حملةً تفتيشيةً واسعةً على محاجر رأس اللفع بمنطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وشهدت الحملة، التي أُطلقت بناء على تعليمات وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، بالتعاون مع إدارة حماية الموارد الطبيعية والمعادن بجهاز الشرطة الزراعية والإدارة العامة للدعم المركزي؛ إنذار بعض المحاجر وحثّها على تسوية أوضاعها، من خلال تعهدها بسداد ما عليها من التزامات، في مهلة أسبوع من تاريخ الإنذار؛ وإلا سيتم قفل المحجر، وتسلّم الموقع من قبل إدارة المؤسسة بعد إحالة المخالفين للجهات الضبطية والرقابية.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن، الذي أورد الخبر؛ فإن الحملة التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومستمر، لتشمل جميع المناطق في ليبيا؛ من أجل حماية الثروة المعدنية.

يُشار إلى أن وكيل الوزارة منصف الشلوي، شدّد، في وقت سابق، خلال جولته بمحاجر منطقة جردس الجراري بالمنطقة الشرقية؛ على ضرورة التزام المستثمرين بالمساحات الممنوحة لهم، وتوفير الاشتراطات البيئية اللازمة، وحصولهم على التراخيص والعقود سارية الصلاحية.

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