آمر اللواء 106 مجحفل يقدّم واجب العزاء لأسرتي الفقيدين عميد طيار عبد الله الدعيكي ور.ع.و مفتاح الحراري

قدّم أمر اللواء 106 مجحفل العقيد خالد حفتر وعدد من ضباط اللواء واجب العزاء لأسرة الفقيد عميد طيار عبد الله بوزيد الدعيكي ور.ع.و مفتاح الحراري الذي وفاته المنية خلال الأيام الماضية بعد سقوط طائرته أثناء تأديته للتدريبات العسكرية في منطقة مسوس جنوب غرب بنغازي.
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ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة، شهداء الواجب البطلين العميد طيار بوزيد البرعصى و ر.ع .و فني جوي مفتاح الحراري الذين انتقلا إلى الرفيق الأعلى وهم يؤدون واجبهم بأحد التمارين العسكرية بمنطقة مسوس.
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