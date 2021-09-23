أكد الكاتب شكري السنكي، الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي، بعد أربع سنوات من توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية في بنغازي.

وقال السنكي، في منشور له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: “إن الوزير الأسبق عمر السنكي عاد الأربعاء إلى بيته، بعد أن ظلت العائلة لسنتين ونصف تقريبًا لا تعرف شيئًا عن أسباب اعتقاله، ولا مكان احتجازه، ولا وضعه العام وحالته الصحية”.

يشار إلى أنه ألقي القبض على عمر السنكي، في نوفمبر 2017، بعد أكثر من عامين ونصف العام من إيقافه عن العمل من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، بعدما عين كوزير لداخلية الحكومة في 14 أكتوبر 2014.