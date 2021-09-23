بعثة الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم استقرار ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا التزام الاتحاد بدعم استقرار ليبيا من خلال المساعدة في بناء الديمقراطية ومؤسساتها.

بينت بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يظل “ملتزماً بدعم استقرار ليبيا من خلال المساعدة في بناء الديمقراطية ومؤسساتها”.

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من جانبه بين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقديره للجهود الأوروبية الرامية لدعم العملية السياسية في ليبيا، وعودة الاستقرار والسلام في البلاد، من خلال المساهمة في الجهود المشتركة لتحقيق المصالحة الوطنية، والوصول إلى تنظيم الانتخابات المقبلة.