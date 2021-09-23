ليبيا تسجل 1.006 إصابة و9 وفيات بسبب “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 1.006 إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5.430 عينةً.

ووفق بيان المركز رقم 516؛ فإن العاصمة طرابلس لا زالت تتصدر معدل الإصابات، مسجلةً 248 حالة جديدة، و 94 حالة مخالطة، تلتها مدينة بنغازي بـ 165 حالة جديدة.

كما سجّل المركز شفاء 1712 حالة، إلى جانب تسجيل تسع حالات وفاة على مستوى البلاد، منها خمس بالمنطقة الغربية، ثلاث بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 18.5%، بينما بلغ إجمالي الإصابات 335.055، منها 78.023 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 252.463 حالة، ووفاة 4.569 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1.334.670 شخصًا منهم 171.270 تلقوا الجرعة الثانية.

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