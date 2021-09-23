صحيفة إيطالية: ثاني أكسيد الكبريت سيصل من بركان لا بالما إلى ليبيا وتونس وإيطاليا غدا

قال الخبراء من أن ثوران البركان قد يستمر لمدة شهرين، وسمعت انفجارات مدوية في أنحاء جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، بعد أن قذف البركان “كومبري فييخا” الحمم في الهواء صباح الخميس.

ونجم عن تدفق الحمم انتشار الرماد السام في المنطقة المحيطة ببركان لا بالما، الذي دمر قرابة 200 منزل وتسبب بإخلاء السكان من منازلهم، كما أدى إلى خسائر عقارية بقيمة 102 مليون دولار، بحسب تقديرات موقع البوابة العقارية “أيدياليستا”.

وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بسرعة أبطأ من الأيام السابقة.

وبحسب صحيفة “la Tribuna” الإيطالية “فإن ثاني أكسيد الكبريت سيصل من بركان لا بالما إلى ليبيا وتونس وإيطاليا غدا الجمعة، نتيجة الثوران البركاني في جزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية بالمحيط الأطلسي، الذي أدى إلى إطلاق كمية كبيرة من الغاز في الغلاف الجوي، وسيغطي جزءا كبيرا من شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، وتقريبا كل المغرب العربي وسواحل البحر المتوسط ​​في فرنسا”.