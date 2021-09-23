خارجية البرلمان للبعثة الأممية: حريصون على دعم الفئات الهشة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال لقائه مساعد الأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة جورجيت غانيون حرص لجنة الشؤون الخارجية على متابعة ملف الاستجابة الإنسانية ودعم الفئات الهشة وحلحلة أي عراقيل تواجه ذلك الملف.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن العقوري أكد خلال اللقاء الذي جرى خلال اللقاء الذي جرى بمقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة بنغازي أن بعض المواضيع أصبح لها الأولوية مثل محاربة الفقر والتلوث ودعم الطفولة، مطالباً بتعاون البعثة وتقديم تقرير شامل يتضمن القيم المالية والتوزيع الجغرافي لمشاريع وكالات الأمم المتحدة المختلفة في ليبيا وذلك في إطار عمل البرلمان في المتابعة وتقييم تلك المشاريع، مجدداً الرغبة في الاستفادة من خبرات وكالات الأمم المتحدة المختلفة لرفع قدرات المؤسسات الليبية .

من جانبها أكدت مساعد الأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية حرص البعثة على التعاون والتنسيق المستمر في الجانب الإنساني .