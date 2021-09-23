وزارة الشباب تدعو إلى التظاهر لدعم الحكومة

العنوان –طرابلس

أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية نداء إلى الشباب للخروج غدا الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس لدعم الحكومة.

وأوضحت الوزارة في نداء أطلقته عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن الدعوة تأتي استجابة لأصوات الشباب الوطني لدعم عودة الحياة والاستقرار والتنمية والحفاظ على المكتسبات من مبادرات الحكومة الموجهة للشباب من أجل مستقبل واعد.

وأشارت الوزارة إلى أن المكونات الشبابية وعموم الشباب بالمجالس المحلية للشباب “الحاضنة الوطنية الجامعة” من مختلف البلديات على موعد الوفاء للوطن احتفاء بالشبان والشابات يوم الجمعة على تمام الساعة الخامسة مساءً.