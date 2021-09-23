السعودية تُؤكّد حرصها على استقرار ليبيا

أكد السفير السعودي بالقاهرة، أسامة نقلي، حرص الرياض على أمن واستقرار ليبيا، ومساندة المسارات كافة، التي تحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، بحسب ما نقلته “بوابة الأهرام”.

وأشار “نقلي” إلى أن بلاده دعمت الجهود السلمية كافة؛ لبلوغ الاستقرار في ليبيا، ومن بينها إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين، وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأضاف أن تشكيل الحكومة في ليبيا، بداية العام الجاري؛ حظي بترحيب السعودية ،معتبرًا أنها خطوة نحو ما وصفه بـ”الأهداف المأمولة” من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي، والمضي نحو التنمية، ومنع التدخلات الخارجية التي من شأنها تعريض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر .

يُشار إلى أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبّر، خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؛ عن أمله في نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية المختلفة.

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