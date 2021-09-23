الخارجية التونسية تحذر من تضارب المصالح الدولية في ليبيا

حذر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، من خطورة المصالح الدوليّة المتضاربة في ليبيا والتي من شأنها الإبقاء على حالة عدم الاستقرار، داعيًا إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدوليّة لدعم التوصل إلى حلّ سلميّ دائم، يُعيد إلى البلاد أمنها واستقرارها.

الجرندي خلال مشاركته في اجتماع مسار السلام في ليبيا بنيويورك، جدد حرص بلاده على مواصلة الانخراط الفاعل والبنّاء في الجهود الأمميّة والدوليّة؛ لدعم مسار التسوية السلمية في الدولة الليبية، مشدداً على أهميّة دور دول الجوار في دعم ليبيا خلال هذه المرحلة، بعيدًا عن أيّ تدخلات في شؤونها الداخليّة، بما يضمن احترام سيادتها ووحدتها وسلامتها الترابية.

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