الدبيبة يبحث مع النويري جدول الانتخابات بعد أيام من سحب الثقة من حكومته

التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” التقيت اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس ضمن جدول أعمالنا في ملف الانتخابات وسبل إنجاحها”.

وقرر مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء الماضي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إنه جرى سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.