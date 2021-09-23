أمن بنغازي: ضبط تاجر مخدرات بمنطقة بوهديمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تاجر مخدرات بمنطقة بوهديمة متلبساً بحوزته كمية من المخدرات .

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن قسم التحريات العامة بالمديرية تلقى الكثير من الشكاوي بخصوص ممارسات تاجر مخدرات يقوم ببيعها في منطقة بوهديمة فقام القسم بإعداد خطة احتواء ونصب له كمين محكم بمكان ممارسة نشاطه وتم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود وبحوزته كمية من المخدرات.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه جرى الانتقال بالمتهم للقسم برفقته المضبوطات وبعد انتهاء الاستدلال معه تمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.