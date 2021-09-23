المنقوش: اللجنة العسكرية ستعقد اجتماعا بشأن انسحاب المرتزقة

العنوان-نيويورك

كشفت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستعقد اجتماعا يوم 28 سبتمبر الجاري، لوضع جدول زمني وخطة للانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، من الأراضي الليبية .

جاء ذلك، الأربعاء، بحسب بيان للخارجية، خلال مشاركتها مع رئيس المجلس الرئاسي في الاجتماع الذي دعت إليه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا حول عملية السلام في ليبيا، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقالت المنقوش، إن يوم 21 أكتوبر القادم سكون، موعدا لعقد أول مؤتمر لاستقرار ليبيا، على المستوى الوزاري في طرابلس.

وأوضحت، أن المؤتمر سيتناول، قضايا انسحاب وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وأيضا توحيد المؤسسة العسكرية، ودمج واحلال التشكيلات المسلحة.