لنقي: ماذا لو كانت الانتخابات الرئاسية على جولتين كما جاء في المقترح الأمريكي ؟

ليبيا – تساءلت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي “ماذا لو كانت الانتخابات الرئاسية على جولتين إحداهما في 24 ديسمبر والجولة الثانية في 17 فبراير أو 19 مارس أو في شهر سبتمبر كما جاء في المقترح الأمريكي؟ ذلك يعني أن الإجازة ستمتد على الأقل قرابة نصف عام أو سنة على الأكثر”.

لنقي قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ماذا لو بدأت العملية الانتخابية في 24 ديسمبر بإعلان بدء حملات المرشحين الانتخابية والتصويت يوم 17 فبراير؟”.

وأضافت: “هل يعني ذلك أن من أعلن أنه في إجازة أنه سينقطع عن عمله حتى العام القادم؟”.

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