ليبيا الان

“السائح”: التطعيم بـ”استرازينيكا” كجرعةٍ ثانيةٍ لمن لُقّح ب،”سبوتنيك V”

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، الإذن بإعطاء لقاح “استرازينيكا” كجرعةٍ ثانيةٍ للذين تلقّوا الجرعة من لقاح “سبوتنيك”، مشترطًا أن يكون قد مضى على أخذ المتلقي الجرعة الأولى ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف “السائح”، في رسالةٍ وجّهها للمديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات، أنه يتم تطعيم المرأة المرضع بأي نوعٍ من أنواع اللقاحات المتوفرة حاليًا في البلاد.

يُشار إلى أن روسيا توقفت عن تصنيع لقاح “سبوتنيك” V واستبدلته بـ”سبوتنيك لايت” الذي يُعطى لمرة واحدة، ولذلك فإن ليبيا قررت إعطاء لقاح “استرازينيكا” كجرعةٍ ثانيةٍ بعد وصول مئات الآلاف الجرعات منه، خلال المدة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك