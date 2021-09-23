ردا على تحريض وزارة الشباب بحكومة الدبيبة.. الشركسي: أستنكر بشدة استغلال الشباب وظروفهم المعيشية لطلب دعم للحكومة

استنكر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، دعوات وزارة الشباب التابعة لحكومة الدبيبة الداعية للمظاهرة لإسقاط البرلمان.

الشركسي، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “بصفتي عضو حوار سياسي له الصفة الرقابية وأحد ممثلي الشباب داخل هذا الملتقي الذي اختار هذه الحكومة أستنكر بشدة هذه الأفعال السيئة من وزارة الشباب التي تحاول استغلال الشباب وظروفهم المعيشية بطريقة سمجة رخيصة لطلب دعم للحكومة”.

وتابع: “علينا أن لانكون داعمين لطرف ضد آخر، بل بالعكس ، يجب أن ندفع في اتجاه ازالة كل الأجسام البالية الفاسدة نواب ودولة وحكومة عبر الانتخابات، يجب أن نخرج في مظاهرات عارمة لدعم الانتخابات فقط، إذا رفعنا فلنرفع علم البلد وإذا نادينا فلننادي باسم البلد”.

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