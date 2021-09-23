خارجية تونس للمنفي: ملتزمون بدعم الوصول بليبيا لمرحلة الاستقرار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 September, 2021

أكد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن تونس ملتزمة بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن المنفي أكد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقوفه الدائم بجانب خيارات الشعب التونسي، وأشاد بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وبزيارة رئيس تونس قيس سعيد إلى ليبيا في مارس الماضي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر القادم كما جرى مناقشة عدداً من الملفات السياسية التي تخص مبادرة الرئيس التونسي بشأن حل المختنق السياسي القائم في ليبيا، لأجل إنجاح المسار السياسي، وتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.